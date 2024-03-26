AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan iş insanları ve esnafa tehdit: "Cuma gününe kadar..."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Yücel Yılmaz, iş insanları ve esnafla bir araya geldiği iftar programında tehdit içerikli konuşma yaptı. İş insanları ve esnafa, kendisine destek sözü vermeleri için süre tanıyan Yılmaz, aksi takdirde hesaplaşacağını söyledi. Yılmaz, "Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır" dedi.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ve aileleriyle Balkonuk Düğün Salonu’ndaki iftar programında bir araya geldi.

"CUMA GÜNÜNE KADAR TAVIRLARINI DEĞİŞTİRMEZLERSE..."

Balıkesir’deki iş insanları ve esnafı hedef alarak tehdit içerikli konuşması dikkati çeken Yılmaz, şunları söyledi:

''Balıkesir’de Balıkesirlilerle anlaşmış bir şekilde Balıkesir’i yönetmeye devam edeceğiz ama hani ‘kurt bu kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz’ diyorlar ya. İş adamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş yaptı, şehirde de herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani 'kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz' derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizimle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır. Bu şehre zarar vermek isteyen herkesin karşısında önce AK Parti ardından Yücel Yılmaz olacaktır.''

Kaynak: ANKA