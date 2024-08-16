AKP'li Alpay Özalan'ın 'Vaatleri' Tekrar Gündemde: Meclis'e Kavga Etmeye Gelmedim

TİP Milletvekili seçilen ancak hala cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili toplanan TBMM oturumunda, AKP'li vekiller muhalif vekillere tekme ve yumruklarla saldırdı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran AK Partili Alpay Özalan'ın, 2018'de ilk kez vekil seçildiğinde söylediği sözler de tekrar gündeme geldi.

"Cumhurbaşkanımıza hakaret eden karşısında beni bulur" deyince, "Meclis'e bodyguard olmaya geldiği" yönünde eleştiriler alan Özalan'ın verdiği bir söyleşide, "Kesinlikle Meclis'e kavga etmeye gelmedim" dediği akıllara geldi.

'SAYGISIZLIK OLURSA CEVABINI VERİRİM'

Aradan geçen yıllarda Meclis'te birçok kavgaya da karışan Özalan'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Cumhurbaşkanımız sadece AK Parti'nin değil, tüm milletimizin cumhurbaşkanı. Herkes bu makama saygı göstermek zorunda. Kesinlikle Meclis'e kavga etmeye gelmedim. Milletime alanım dahilinde hizmete geldim buraya. Ama Cumhurbaşkanımıza geçmişte yapılmış bir saygısızlık var. 23 Nisan'da ona yapılan saygısızlığı hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve sindirmeyeceğim de... Benzer bir saygısızlık yapılırsa gereken cevabı veririm.

Sporcuyken agresifliğim başarı getiriyordu. Mevkim onu gerektiriyordu. Mecliste ise görevim hem savunma, hem hücum (gülüyor). Parti olarak kolektif biçimde takım oyunu sergileyeceğiz, benim mevkim de belli, savunma ve hücum..."