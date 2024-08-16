TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mandela'nın Torunu ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile birlikte Meclis'i ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ile görüştü.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mandela'nın Torunu ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Müslüman Forumu ve Küresel Filistin Zirvesi Organizasyon Komitesi ile birlikte Meclis'imizi ziyaret eden Nelson Mandela'nın torunu Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela ve mazlum Filistin halkının siyonist İsrail karşısındaki duruşundan etkilenerek Müslüman olan değerli sporcu Jeff Monson ile Meclis'imizde bir araya geldik. İsrail'in zulmüne karşı adaletin ve insanlığın yanında yer alan iki değerli kardeşimize göstermiş oldukları cesur duruşları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. 'Filistin'in bu zor zamanlarında kardeşlerimin yanında olabilmek için İslam'ı benimsedim' diyerek yüreklerimizi fetheden Monson'ın, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını Gazi Meclis'imizin içerisinde yer alan camide eda etmesini de oldukça anlamlı ve kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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