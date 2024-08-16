Ahmet Şık'a Saldıran Milletvekilinden Skandal Savunma: 'Kirli Dili Meclisimize Yakışmıyor'

TBMM’deki Can Atalay oturumunda, Alpay Özalan’ın başlattığı ve AKP’li vekillerin sürdürdüğü saldırı hakkında peşi sıra paylaşım yapan AKP’liler, partililerinin saldırılarını savundu.

'HAKARET EDERSEN CEVABINI ALIRSIN'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Burası TBMM dingonun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir."

Köroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, DEM Partili Ali Bozan’a saldırısını da sahiplenmişti.

'KONUNUN ÇÖZÜLMEMESİNİ İSTİYOR'

Eski AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise saldırı hakkında şu paylaşımı yaptı:

“Görüntüler tabi ki tasvip edilemez; Ancak gözden kaçmasın; 8,5 yılı grup başkanvekilliği 13 yıl milletvekilliği yapmış biri olarak ifade ediyorum ki; olağanüstü davetle açılan TBMM’de ilk konuşmacı olarak Ahmet Şık'ı gösteren irade, konunun çözülmemesini istiyordur, net. Meclis konuşma ve eleştirme yeridir, küfür ve hakaret yeri değil! Vekile küfür seçmenine/millete küfürdür!”

‘CHP VE DEM VATAN HAİNLİĞİNDE YARIŞIR ANCAK’

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Betül Sayan Kaya, Kadın milletvekilinin yaralandığı Meclis'teki saldırıdan sonra, “Dün TBMM’de bütün dünyaya çok önemli mesajlar veren ve mazlumların yanında yer alan bir duruş sergiledik. Bugünse CHP ve DEM parti bu duruşu gölgeleyen galiz sözler ve tavırlar sergiledi. CHP ve DEM vatan hainliğinde yarışır ancak! Utanç vericisiniz” diyerek tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

'KİRLİ DİLİ MECLİSİMİZE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLERE SEBEP OLDU'

Ahmet Şık'a saldıran milletvekilleri arasında yer alan Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı bu sözlerle savundu:

"PKK Sempatizanı Ahmet Şık’ın kirli dili yüce meclisimize yakışmayan görüntülere sebep olmuştur.

TİP ve DEM Partinin sıralarından ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edilmiştir.

Bizi bu millet buraya Cumhurbaşkanımıza, ailemize, karakterimize, partimize alçakça küfürler edilsin diye elbette göndermedi!"

PKK Sempatizanı Ahmet Şık’ın kirli dili yüce meclisimize yakışmayan görüntülere sebep olmuştur.



TİP ve DEM Partinin sıralarından ağza alınmayacak küfür ve hakaretler edilmiştir.



Bizi bu millet buraya Cumhurbaşkanımıza, ailemize, karakterimize, partimize alçakça küfürler… — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) August 16, 2024

NE OLMUŞTU?

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle toplanan Meclis'te açılış konuşmasını yapmış ve AKP'lileri eleştirmişti. Şık'ın Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sonrası AKP’li vekiller Şık’a saldırırken, Alpay bu saldırıyı başlatan isim olmuştu. AKP'liler, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e de şiddet uygulamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem