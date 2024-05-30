AKP'den Müsavat Dervişoğlu’na ziyaret

AKP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirliolu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün sat 12.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’na ziyarette bulundu.

Görüşmede İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu, TBMM Katip üye Yasin Öztürk de hazır bulundu.

Basın kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından İYİ Parti ve AKP'li heyet tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güler, Dervişoğlu’na çini ve çiçek hediye etti.