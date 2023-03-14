AKP'den 'kabul edildi' iddialarına açıklama: 6284 kırmızı çizgimizdir

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Yeniden Refah'ın 6284 talebine ilişkin olarak "Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir" dedi.

AKP'den 'kabul edildi' iddialarına açıklama: 6284 kırmızı çizgimizdir

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için AKP’ye sunduğu 30 şartın arasında 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması" da yer aldı. 

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah'ın 6284 talebine ilişkin olarak açıklama yaptı. Zengin, 

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin, AKP tarafından kabul edildiği" iddiasına ilişkin, "Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir" dedi.

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