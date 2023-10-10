AKP'deki kutuplaşmanın detayları ortaya çıktı: 'Hizip' hangi isimlerden oluşuyor, yeni hedefleri kim?

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 4. Olağanüstü Kongre'de üstü çizilen isimlerden biri olan eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın sözleri üzerine kulislerden edindiği bilgileri paylaştı.

Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda şunlara yer vermişti:

"Gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir. Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip AK Parti'yi için için çürütüyor.

Oy oranının yüzde 50'den yüzde 35'e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan aday adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor."

'HİZİP' HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR?

Bu suçlamaların nedeninin Tayyar'ın seçimde aday gösterilmemesi ve kuruldan tasfiye edilmesi olabileceği görüşünü dile getiren Saymaz, siyasetçinin AKP'yi ele geçiren bir hizbin varlığından söz edip 'bu yoz aklın' Erdoğan sonrasına dair hesapları olduğunu savunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Acaba Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'u tasfiye eden hizip kimlerden oluşuyor? Duyduğum o ki... Tayyar, şu üç kişiyi kastediyor: Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

Bu üçlü AK Parti Gençlik Kolların'dan geliyor. Kandemir, 2009 yılında İstanbul'da, Dağ da 2008'de İzmir'de gençlik kolları başkanlığı yaptı. Ankaralı Şahin ise aynı tarihlerde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanıydı.

Kandemir, Teşkilat Başkanlığı'na kadar çıkarak, partide ikinci isim oldu. Mahir Ünal'ın istifa etmesinden sonra Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığı'na atandı.

Bir AK Partili kaynağım şu bilgileri veriyor:

'Bu ekip ilk olarak Mahir Ünal'ı yedi. Böylece Dağ'ı Tanıtım ve Medya'ya kaydırdılar. Burası paranın en çok harcandığı makamdır. Orayı ele geçirdiler.'

Kandemir'in 14 Mayıs'ta milletvekili listelerini belirlediği ve gençlik kollarından arkadaşlarını listelere koyduğu savunuluyor.

'BİNALİ YILDIRIM'I YEME KONGRESİ'

Kaynağım, ihtiyaç olmadığı halde olağanüstü kongreye gidildiğini savunarak, şöyle devam ediyor:

'Bizim olağanüstü kongreye gitmemizi gerektiren hiçbir neden yoktu. Yerel seçimden sonra yapabilirdik. Zaten yeni MKYK'nın bir yıllık ömrü var. Seneye olağan kongremizi yapacağız. Bunlar dediler ki, ‘Seçime giderken il-ilçe kongreleri teşkilatı bozar.' Aslında bu kongrenin yapılma sebebi, Binali beydir'

'Neden?' diye sordum. Şöyle dedi: 'Yıldırım, genel başkan vekiliydi. Otorite tesis ediyor. Sonuçta bir güç odağı. Bunlar Binali Bey'i yediler.'

HEDEFTEKİ ADAM: ÖZHASEKİ

Bu ekibin yeni hedefinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olduğunu savunuyor. Şunları söylüyor:

'Önlerindeki tek engel Özhaseki'dir. Çünkü Özhaseki, arkadaşı Yusuf Ziya Yılmaz'ı Yerel Yönetimler Başkanı yaptı. Muhtemelen yerel seçimi Özhaseki götürecek. Onu nasıl tasfiye edecekler, bilemiyorum. Hazırlıkları vardır.' Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanı olduğu halde milletvekili listesini Kandemir'in hazırladığını kaydediyor. Yavuz'un etkisizleştirildiğini belirterek, 'Onu dolaylı olarak tasfiye ettiler.'

'Bu grubun hedefi ne?' diye sordum. Şu yanıtı verdi: 'Bunlar arkadaş grubu. Parti içi iktidarı ele geçirecekler. Fakat halk nezdinde karşılıkları yok. Bu kongreyle güçlerini pekiştirdiler.'

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