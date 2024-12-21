AKP'de Kongre Krizi: Divan Kurulu Kabul Etmedi, Salonu Terk Ettiler

AKP Osmaniye İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresinde, başkanlığa aday olan Muzaffer Çuhadar’ın verdiği liste divan tarafından kabul edilmedi. Kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa tek aday olarak seçime girerken, Çuhadar’ın destekçileri kongreyi terk etti.

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Kongrede, partinin çeşitli kademelerinde görev almış Muzaffer Çuhadar’ın da liste çıkararak aday olacağı belirtilmişti. Kongrede il başkanı adayı Muzaffer Çuhadar’ın verdiği liste kongre divan başkanlığı tarafından kabul edilmedi ve adaylığı reddedildi.

AKP'de Kongre Krizi: Divan Kurulu Kabul Etmedi, Salonu Terk Ettiler - Resim : 1

Seçime mevcut Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa’nın başkanlığında tek liste halinde gidildi.

“DİVAN KURULU TAKDİRİNDE…”

Divan başkanlığından listeye ilişkin, "Divan Kuruluna sunulan Muzaffer Çuhadar ve listesi, Tüzüğümüz ve Kongre Yönetmeliğimizin gereğince kongrenin yürütülmesi ve kongre ile her türlü işlemin Divan Kurulunun takdirinde olması nedeni ile kabul edilmemiştir" bilgisi paylaşıldı.

AKP'de Kongre Krizi: Divan Kurulu Kabul Etmedi, Salonu Terk Ettiler - Resim : 2

SALONU TERK ETTİLER

Kararın ardından adaylığı kabul edilmeyen Muzaffer Çuhadar’ın destekçileri salonu terk etti.

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Kaynak: ANKA

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