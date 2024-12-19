Delegelerin İsyanı Soğuk Duş Etkisi Yaratmıştı: AKP'nin Kongre Krizinde Genel Merkezden Geri Adım

Yerel seçimde İzmir’deki 5 belediyesinden 4’ünü kaybeden AKP’de kongre krizi yaşanıyor. İl kongresinin 18 Ocak’tan 1 Şubat’a ertelenmesinin ardından Bayındır ilçesinde de seçime saatler kala kongre iptal edilmişti. Genel merkezin yeni atadığı aday belli oldu.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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Delegelerin İsyanı Soğuk Duş Etkisi Yaratmıştı: AKP'nin Kongre Krizinde Genel Merkezden Geri Adım

Yerel seçimlerde ağır yenilgi alan AKP’de kongre süreci devam ediyor. İzmir’de 5 belediyesinden 4’ünü kaybeden AKP’nin il örgütünde kriz yaşadığı iddia edilirken kongre süreci de Bayındır ilçesinde tıkanmıştı. 15 Kasım’da yapılması planlanan ancak 2 aday çıkması nedeniyle seçime saatler kala iptal edilen Bayındır kongresinde genel merkez yeni aday atamasını gerçekleştirdi. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Mehmet Gelir’in yeni ilçe başkanı adayı olduğunu duyurdu.

DELEGELERDEN GENEL MERKEZE TEPKİ

AKP yerel seçimlerde Bayındır ilçesinde adeta hezimet yaşadı. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 58 olan oy oranı son seçimlerde yüzde 36’ya geriledi. CHP’nin ilçede yüzde 55 oy alarak seçimi kazanması ise parti içerisinde krize neden oldu.

Delegelerin İsyanı Soğuk Duş Etkisi Yaratmıştı: AKP'nin Kongre Krizinde Genel Merkezden Geri Adım - Resim : 1

Delegeler değişim talebinde bulunurken 15 Kasım’da yapılması planlanan kongrede mevcut İlçe Başkanı Veysel Bakıcıoğlu tekrar aday olarak atandı. Yenilgiden sorumlu tutulan isimlerden olan Bakıcıoğlu’nun tekrar aday gösterilmesine üzerine parti tabanı ve delegenin desteğini alan Hakan Kocabaş da aday oldu.

GENEL MERKEZDEN GERİ ADIM

Ancak 2 adaylı sürpriz kongre seçime saatler kala evrak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edildi. Delegeler seçimin iptal olmasına sert tepki gösterdi. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, genel merkezde yapılan çalışmaların ardından yeni adayın Mehmet Gelir olduğunu duyurdu. Saygılı yaptığı açıklamada “Genel Merkezimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde Sayın Mehmet Gelir Bayındır 8. Olağan İlçe Kongremizin adayı olmuştur. Bayındır’ımız, İzmir’imiz ve partimiz için hayırlı olsun. Umudun, icraatin, geleceğin adı AK Parti” ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANINDAN 'FİTNE' VURGUSU

AKP İzmir İl Örgütü’nde de kriz yaşandığı iddia ediliyor. Bilal Saygılı 1 Aralık’ta yapılan Konak kongresinde fitne vurgusu yaparak “Teşkilatımızı uyarıyorum. Bizden gibi görünüp CHP’nin dümen suyunda semiren kiralık zihinlere kanmayın, fitneye odun taşımayın” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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