Özgür Özel’den Fas’ta Kritik Suriye Mesajı

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, dün Sosyalist Enternasyonal’in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere Fas’ın başkenti Rabat’a geldi.

Özel’e Fas temaslarında; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, PM Üyesi Erbil Aydınlık ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak’tan oluşan parti heyeti eşlik ediyor.

İlk olarak Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’na katılan Özel, ardından Konsey Toplantısı’na katıldı. CHP Lideri Özel, burada katılımcılara hitap etti.

ALMANYA'YA BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Sözlerimin başında, Almanya’ya dün yaşadıkları terör saldırısından dolayı başsağlığı dileyerek ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Terörün her türünden çok çekmiş ve çekmekte olan bir ülkenin yurttaşı ve bir siyasi partinin lideri olarak kimden, nereden, ne amaçla, ne boyutta gelirse gelsin terörü lanetliyorum ve buna karşı mücadelenin insanlığın en onurlu ve en önemli mücadelesi olduğunu değerlendirerek sözlerime başlamak istiyorum.

“CHP İKTİDARA DOĞRU YÜRÜMEKTEDİR”

Örneğin lideri olduğum CHP, Türkiye’de son yerel seçimlerden birincilikle çıkmıştır. Dahası 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olmuştur ve güvenle iktidara doğru yürümektedir. Şu anda kazanmış olduğumuz belediyeler, sosyal demokrasinin temel ilkelerinin somut uygulama sahalarıdır. Bu dayanışmacı, kalkınmacı, refah temelli, yani halkçı uygulamalar, bir yandan kutuplaştırma iklimini dağıtmakta, bir yandan da sosyal adaletin ve kalkınmanın önünü açmaktadır.

''SURİYELİ SIĞINMACILARIN EN BÜYÜK KISMI ÜLKEM TÜRKİYE’DEDİR”

Değerli yoldaşlarım, tüm dünya büyük bir düzensiz göç kriziyle karşı karşıyadır. Göçmenleri, ekonomik sorunların ve toplumsal gerilimlerin başlıca sebebi olarak gösteren radikal sağ politikalar, yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığı körüklemektedir. Bununla beraber göçle ekonomi, güvenlik ve toplumsal sorunlar arasındaki bağ nedeniyle toplumun siyasetten bu soruna çözüm üretmesi beklentisi de yadsınamaz bir gerçektir. Orta Doğu, dünya nüfusunun yüzde 5,5’ini oluşturduğu halde dünyadaki sığınmacı ve göçmenlerin yüzde 58’i bu bölgede bulunmaktadır. Dahası Suriyeli sığınmacılar bu göçmenlerin yüzde 27’sini oluşturmaktadır ve bunun da en büyük kısmı ülkem Türkiye’dedir.

Türkiye gibi milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan bir ülkede, göçle bağlantılı sorunların görmezden gelinmesi mümkün değildir. Türkiye, göç sorununu en fazla yaşayan, dünyanın ise hakkaniyetli davranmaktan kaçındığı ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye, göç sorunuyla mücadele ederken göç yükünü adaletli bir şekilde paylaşacak bir dayanışma içinde olunması temel beklentimiz ve çağrımızdır.

“FİLİSTİN’DE İKİ DEVLETİ ÇÖZÜM”

Orta Doğu, bir kez daha yangın yerine dönmüştür. Bir yanda Gazze’de, diğer yanda Suriye’de yaşananlar dünyanın gündemindedir; bizim de öncelikli gündemimiz olmalıdır. Her iki konuda da sosyal demokratlar olarak dayanışma içinde, barışı ve insan haklarını savunmak ahlaki sorumluluğumuzdur. Filistin’de yaşanan insanlık dramına acilen son vermeye, adil ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç vardır. Tüm dünyadaki sosyal demokrat parti ve iktidarlar, Filistin’de kalıcı barışı ve iki devletli çözümü savunma konusunda dayanışma içinde hareket etmelidir.

“SURİYEDE DEMOKRATİK REJİM ELZEMDİR”

Suriye’de ise acilen tüm Suriye vatandaşlarının haklarını anayasal güvenceye kavuşturacak, tüm kimliklere ve dini inançlara saygılı, demokratik bir rejimin inşa edilmesi elzemdir. Bu yapılırken Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu sürece, tüm sosyal demokrat partiler ve iktidarlar da destek vermelidir.

KONSEY TOPLANTISI’NDA İSTANBUL ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının sonunda, Prezidyum Toplantısı’nda yaptığı İstanbul davetini yeniledi. Özel, şunları söyledi:

''Sözlerimi bitirirken Fas’taki ev sahiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki Konsey Toplantısı’nda sizleri İstanbul’da ağırlayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. O toplantıda; dünyamızın ve ülkelerimizin karşı karşıya kaldığı tüm sorunlara çözüm üretecek, demokrasi paradoksunu aşacak, sosyal adaleti sağlayacak ve hep birlikte zenginleşeceğimiz yeni bir kalkınmacı perspektifi hep birlikte tartışmaya sizleri davet ediyorum. Biliyorum ki bu tartışmalardan sol değerlerimize dayanan güçlü bir İstanbul Deklarasyonu, bir İstanbul Yaklaşımı ve hepimizin önüne yeni bir yol haritası koyabiliriz. Yeni çağın yeni toplumsal sözleşmesinin çatısını kuracak ve tüm dünyaya ilan edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır.''

Kaynak: ANKA