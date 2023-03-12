AKP, yarın HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek
AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yarın HÜDA PAR Genel Merkezi'ne gidecek.
Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklamasının ardından AKP temsilcileri partiye bir ziyarette bulunacak.
AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yarın saat 15.00'te HÜDA PAR Genel Merkezi'ne gidecek. Görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.
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