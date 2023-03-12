AKP, yarın HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek

AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yarın HÜDA PAR Genel Merkezi'ne gidecek.

Son Güncelleme:
AKP, yarın HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklamasının ardından AKP temsilcileri partiye bir ziyarette bulunacak.

AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yarın saat 15.00'te HÜDA PAR Genel Merkezi'ne gidecek. Görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.

Son Güncelleme:
Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok Ramazan pidesinin kolay tarifi. Dışarıdan almaya hiç gerek yok
Kılıçdaroğlu muhafazakar kadınlara seslendi: Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar "Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar"
Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi
Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor: Son rakamı bu olanlar dikkat! Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor!
Son anket: Cumhur İttifakı, AKP'nin kalesinde 10 puan kaybetti Cumhur İttifakı, 10 puan kaybetti
Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz Bekir Ağırdır: 'İktidarın kazanma olasılığı oldukça azaldı' diyebiliriz
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek? Resmi Gazete'de yayımlandı: Hangi borçlar silinecek?