AKP ve MHP'ye 'İYİ Parti' kınaması: Ne zamandan beri bir parti başka bir partinin kurultayını yönlendiriyor?

Cumhur İttifakı'nın liderlerinin İYİ Parti'nin iç işlerine müdahale ettiğini söyleyen Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz" dedi.

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AKP ve MHP'ye 'İYİ Parti' kınaması: Ne zamandan beri bir parti başka bir partinin kurultayını yönlendiriyor?

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Cumhur İttifakı'nın liderlerinin İYİ Parti'nin iç işlerine karıştığını belirtti.

Teoman Mutlu, "Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyorlar. Partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyorlar. Meral Akşener'e akıl veriyor, yol gösteriyorlar. Ne zamandan beri bir parti başka bir partinin kurultayını yönlendiriyor. Bu da yeni moda mı? İyi Partililer neden bu duruma tepki göstermiyorlar, yoksa bağımsız değiller mi? Yerli ve Milli Parti olarak diğer partilerin iç işlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz. Lütfen herkes kendi partisine baksın."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Meral Akşener Hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye’nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e "genel başkanlığı bırakmaması gerektiğini söylediği" iddia edilmiş, bu iddia İYİ Parti tarafından yalanlanmıştı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
AKP MHP İYİ Parti Meral Akşener
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