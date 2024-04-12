TKP'den TİP'e Defne eleştirisi: Anket manipülasyonunu kimden öğrendiniz?

TKP Defne Belediye Başkan adayı Hizam Hasırcı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın "Defne'de son yapılan ölçümde CHP 1 puan önümüzdeydi" sözlerini eleştirdi.

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TKP'den TİP'e Defne eleştirisi: Anket manipülasyonunu kimden öğrendiniz?

Türkiye Komünist Partisi(TKP) ve Türkiye İşçi Partisi(TİP) arasında yerel seçimler öncesi Hatay'ın Defne ilçesi tartışma konusu olmuştu.

TKP, Defne için Hizam Hasırcı'yı, TİP ise Mehmet Güzelyurt'u aday göstermişti.

TİP cephesi, 14 Mayıs Genel Seçimlerinde yüzde 28,22 oy alması sebebiyle Defne'de iddialı olduklarını dile getirmişti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, seçim öncesi, "Defne'de son yapılan ölçümde CHP 1 puan önümüzdeydi" demişti.

TKP ise TİP'e oyları böldüğünü söyleyerek Hasırcı için oy istemişti.

31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde ise CHP Defne'de 32 bin 693 %45.83 ile birinci parti olmuştu. TKP ise 28 bin 268 ve %39.62 oy oranı ile seçimde ikinci olmuştu. TİP ise 3.729 oy ve %5.23 oy oranı ise seçimden dördüncü çıkmıştı.

TKP'DEN TİP'E ANKET ELEŞTİRİSİ

Defne Belediye Başkan adayı Hizam Hasırcı, Erkan Baş'ın "CHP 1 puan önümüzdeydi" sözlerini eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Hasırcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Değişimden yana oy kullanan 28 bin 268 yürek bu ihaneti unutmayacak.. Anket manipülasyonunu kimden öğrendiniz?"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye Komünist Partisi - TKP Türkiye İşçi Partisi - TİP Defne 2024 Yerel Seçimleri Hatay
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