AKP Tepkilerin Ardından Harekete Geçti: Hepsine Hapis Cezası Geliyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'de açılmasıyla 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni kanun tekliflerinin çalışmaları da hız kazandı. İktidar birçok farklı alanda yeni kanun teklifleri hazırlamaya yoğunlaştı. Bu teklifler önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulmaya başlanacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ FARKLAR GİDERİLECEK

Partinin ilk olarak, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki teklifini sunması bekleniyor. Ülkede son dönemde artan çeteleşme tepki çekerken, bu teklifte, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme bulunuyor. Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de yer alıyor.

Bunun yanı sıra siber güvenlik ve uzay, iklim değişikliği, karbon ayak izi takibi konuları ile Rekabet Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifler de TBMM Başkanlığına sunulacak.

Kaynak: AA