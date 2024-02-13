AKP İzmir adayı Hamza Dağ, barlar sokağına gittiği gece 'heyecandan uyuyamamış'

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Dağ, barlar sokağına gittiği gece 'heyecandan uyuyamadığını' söyledi.

Sabah gazetesinden Ertan Gürcaner'in aktardığına göre Dağ, "(Alsancak’taki) Gül Sokak gençlerin çok vakit geçirdiği bir yer. Siz de geçenlerde seçim çalışması için oradaydınız. Bu bir reklam çalışması mıydı? Yoksa kazandığınız takdirde sizi tekrar orada görecek miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz o gün restoranda Ceyda hanımla (Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı) yemek yedik. Gül Sokak'a ilk defa gitmiyoruz, daha önce de gittik. Kıbrıs Şehitleri'ne de daha önce gittik. Kordon'u da daha önce dolaştık. O gün dedik ki 'Gel bir Gül Sokak'a gidelim.' Yanımızda bir veya iki tane danışmanla Gül Sokak'ı dolaştık. Dolaşırken de gençlerin ilgi alakası bizi çok mutlu etti. O gün çok yorgun olmama rağmen heyecandan uyuyamadım. Bana inanılmaz enerji verdi.

'İLK DEFA GİTMEDİK, SON DEFA DA GİTMEYECEĞİZ'

Yani biz ilk defa gitmedik, son defa da gitmeyeceğiz. Ben şunu düşünüyorum açıkçası, İzmir Kordon'suz olmaz. İzmir Karşıyaka'sız, Güzelbahçe'siz olmaz. Çeşme'siz olmaz. İzmir bunlarla güzel. İzmir balıksız da olmaz."

İZMİR STRATEJİSİ

Öte yandan Dağ'ın İzmir'de astırdığı seçim afişlerinin bir kısmında AKP logosu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yok. Afişlerde yalnızca Dağ'ın fotoğrafı ve 'Biz İzmiriz Başarabiliriz' sloganı yer alıyor. Bu tür hamlelerin, seküler olarak tanımlanan çevrelerden oy almak için yürütülen bir strateji olduğu konuşuluyor.