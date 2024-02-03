AKP Hatay adaylarını açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında partisinin Hatay adaylarını açıkladı.

AKP Hatay adaylarını açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuştu.

"NEREDE BELEDİYE BAŞKANI?"

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef deprem olayından sonra nerede belediye başkanı yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi ben inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracaksınız. Hatay uzun bir süredir laf üreten CHP zihniyetinin elinde heder oluyor. Sizlerin de güçlü desteğiyle Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz" dedi.

İŞTE HATAY İLÇE ADAYLARI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıkladığı Hatay adayları şöyle:

Altınözü Belediye Başkan adayı: Rıfat Sarı
Antakya Belediye Başkan adayı: İbrahim Naci Yapar
Arsuz Belediye Başkan adayı: Değer Tultak
Belen Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı: İbrahim Gül
Defne Belediye Başkan Adayı: Gökhan Köse
Dörtyol Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Oğuz Uçar
Erzin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı
Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak
İskenderun Belediye Başkan adayı: Mehmet Dönmez

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