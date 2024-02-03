DEM Parti, İstanbul kararını verdi

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarma kararı aldı.

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DEM Parti, İstanbul kararını verdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK'si yerel seçim için aday belirlemek üzere toplandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için toplantıda aday çıkarma kararı alındı. Ancak partinin henüz hangi ismi aday göstereceği belli değil.

BAŞAK DEMİRTAŞ İSMİ GÜNDEMDE

Cezaevindeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul adaylığı için konuşuluyordu.

MYK sonrası hemen açıklaması yapılması ise beklenmiyor. Açıklamanın Pazartesi günü yapılacağı konuşuluyor.

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