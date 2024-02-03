Harem-selamlık miting düzenledi: AKP'den istifa eden Yeniden Refah'ın belediye başkan adayı olan isimden AKP'ye israf suçlaması

AKP'den istifa ederek Yeniden Refah'ın Şanlıurfa adayı olan Kasım Gülpınar, eski partisini israf yapmakla suçladı. Gülpınar, "'İsraf var, kaynaklar çarçur ediliyor, yandaşlara gidiyor' dediniz. Mağdurun refahı için harcanacak bu kaynaklar. En başta bunu keseceğiz" dedi.

Harem-selamlık miting düzenledi: AKP'den istifa eden Yeniden Refah'ın belediye başkan adayı olan isimden AKP'ye israf suçlaması

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve genel başkan danışmanlığı görevlerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kasım Gülpınar, kentte ilk mitingini yaptı.

Artı Gerçek’ten Ali Güzel’in haberine göre, Haliliye ilçesindeki 18 Mart Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen mitinge katılım yoğundu. Mitinginde hareml-selamlık uygulandı, kadınlar ve erkekler arasında bariyerlerle koridor oluşturuldu.

Eski partisi AKP'yi israf suçlamasıyla eleştiren Gülpınar, "Siyaseti tamamen kafamdan silmişken Allah'ın bir planı olduğunu Rabbim bir kere daha hatırlattı. Ben buraya belediye başkanı olmaya gelmedim. Ben bu kalabalığın hatrına, sizler istediğiniz için geldim. 'İsraf var, kaynaklar çarçur ediliyor, yandaşlara gidiyor' dediniz. Mağdurun refahı için harcanacak bu kaynaklar. En başta bunu keseceğiz. Algı operasyonları ile bu memleket yönetilemez. Belediye kimsenin zenginleşme kaynağı olmayacak" ifadelerini kullandı.

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