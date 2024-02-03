CHP'nin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce taksicilerle bir araya geldi

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, şehirdeki taksi şoförlerinin taleplerini dinlemek amacıyla İstasyon Taksi Durağı'ndaki taksi şoförleriyle sohbet etti. Ziyarette Eskişehir CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan da Ayşe Ünlüce'ye eşlik etti.

Ünlüce, "Dün İzmir’de yaşanan cinayet hepimizi çok üzdü. O yüzden bugün biz de sizlere baş sağlığı dilemek istedik. Umarım camianız bundan sonra böyle olaylarla hiç karşılaşmaz. Oğuz Erge'ye Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ise sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" diye konuştu.

Görüşmede taksi şoförlerinin günlük yaşantılarındaki zorluklar, güvenlik endişeleri ve sektördeki diğer sorunlar konuşuldu. Ayşe Ünlüce, taksi şoförlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

Kaynak: Gerçek Gündem