Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı: Erdoğan da cenazeye katıldı

Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, çok sayıda üst düzey bürokrat, kültür ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Cenaze namazını kıldıran eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Alev Alatlı'nın hep güzel söz ve seda sahibi biri olduğunu belirterek, "O, milletimizin ve medeniyetimizin dert ortağı bir mütefekkir idi. Aynı zamanda entelektüeldi ama entelektüel kibrine hiç kapılmadı. Düşünen her insanın her yeni neslin ablası oldu. Biz hep öyle tanıdık. Güzel bir Müslümandı. İnanmış bir mümineydi. Nice gece yarılarında Kur'an'ın bir ayetini müzakere etmek için son 5 yılda sürekli arardı, kendisiyle Kur'an müzakerelerimiz oldu. Cenab-ı Hak bu iman ve İslam ile gitmeyi nasip eylesin." dedi.

"ZİHİN DÜNYAMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜNE ÇOK ŞEY KATMIŞTIR"

AA muhabirine konuşan AKP İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen, Alatlı'nın yazdıklarıyla hür düşünme bilincinin çok önemli isimlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Önemli bir mayaydı ve bu mayayı fikir dünyasında gelecek kuşaklara çalmak adına önemli bir isimdir Alatlı. Kendi vasiyetinde Türkiye ve Türkleri benzetebilecek onca güzel çiçek varken, bir çalıya benzetmesi de müthiş bir metafor. Nasıl bir çalı bu? Elbette zalimlerin ayağına dolanan bir çalı. Türklüğü böyle ifade eden bir insan, bizim zihin dünyamızın özgürlüğüne çok şey katmıştır. Allah rahmet eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN HAYRINA BİR İNSAN"

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da Alatlı'yı "Türkiye'nin ve dünyanın hayrına bir insan" olarak tanımladığını ifade ederek, "Yaptıklarıyla Türk kadınının örnek alınacak bir numunesini ortaya koydu. Bütün çabaları, vicdanı, Batıya Yön Veren Metinler kitabı bile tek başına Türk entelijansiyasının zihin yapısında bir yükselme sağlamıştır. Eğitimin tam içindeydi. Yazdıkları fesüphanallah diye başlasa bile o toplumun hayrını, güzelliğini dilerdi. Kültür Sanat Politikaları Kurulunda uzun yıllar birlikte çalıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Alatlı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Kaynak: AA