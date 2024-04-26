AKP Grup Başkanı'ndan yeni anayasa ve 50+1 çıkışı: 'Partili Cumhurbaşkanı' tartışılabilir

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir televizyon programında yeni anayasa ve TBMM'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Güler, yeni anayasa konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AKP'nin de çalışmalara katılacağını ve ilk 4 madde üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Ayrıca, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını vurguladı ve 50+1 seçim sisteminin değişmeyeceğini dile getirdi. Ancak, TBMM'nin denetim yetkisinin artırılabileceğini ifade etti.

Gazeteci Fatih Atik, Güler'in açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "AKP'den gelen duyumlara göre, muhalefetin çokça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanı’ tartışılabilir" şeklinde bir bilgi verdi.

Güler ayrıca Fatih Erbakan'ın çay resepsiyonuna neden çağrılmadığı konusunda, "Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem