İktidara yakın medya CHP'ye karşı yumuşuyor mu? Selvi: Özgür Özel, Türkiye’nin önünün açılmasına katkı yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede Erdoğan'ın Özel'den yeni anayasa ve 50+1 kuralını 40+1'e çekme yönünde bir destek istemesi bekleniyor.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası AKP tarafından CHP Lideri Özel'e karşı kullandıkları dilde yumuşamalar görülürken, iktidara yakın basın da bu yumuşamaya rastlamak mümkün.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Özel görüşmesi öncesi bir yazı kaleme aldı.

Selvi, Hürriyet'teki köşesinde şunları yazdı:

"Kıran kırana geçen bir seçimden sonra siyasi iklim daha da sertleşmeyip tam tersine yumuşadıysa bunda diyalog havasının doğmasının çok büyük bir payı oldu. Eğer iki lider görüşmeleri sürdürme kararı alırsa yeni bir siyasi iklim yaşanacak demektir. Yok aksi olursa büyük bir fırsat heba edilmiş olacak.

‘ÖZGÜR ÖZEL BU SÜREÇTE ÇOK YAPICI BİR ROL OYNAYABİLİR’

Türkiye’nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı var. Yoksa 4 yıl böyle gitmez. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı adımlar ile Özgür Özel’in yaklaşımı belirleyecek. Özgür Özel bu süreçte çok yapıcı bir rol oynayabilir. Türkiye’nin önünün açılmasına katkı yapabilir. Bu açıdan iki liderin yaklaşımları önemli. Çünkü genel seçimler Erdoğan’ı, yerel seçimler Özgür Özel’i öne çıkardı. Millet sandıkta iki lidere bir rol biçti. “Türkiye’nin sorunlarının çözümünde işbirliği içinde olun” dedi. Ama daha da önemlisi ne konuşacakları. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliğinin yeni anayasa olduğu biliniyor. Özgür Özel’in de buna bir itirazı yok. Yeni anayasa konusunu Türk demokrasisi açısından çok kıymetli buluyorum, ama Meclis’teki sandalye dağılımı nedeniyle zor görüyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde birtakım düzenlemeler yapılabilir. 50 artı 1 sisteminin, ittifakların gözden geçirilebilmesi gibi. 50 artı 1 sistemi, yüzde 50’lik partileri yüzde birlik partilere mahkûm ediyor. Aynı şekilde ittifak sistemi de. CHP son seçimde bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan partiler CHP’nin sırtından 39 milletvekili çıkardı. Siyasetin normalleşmesi ve küçük partilerin şantajından kurtulması için bu gerekli.

'BUNLAR İRADE MESELESİ'

Bu arada Özgür Özel bir şey söyledi. Güven artırıcı adımlardan söz etti. Bunlar ne olabilir? Özgür Özel’in iki öneri götürmesi bekleniyor. 1- Geziden dolayı hapiste olanların durumu, 2- Cezaevinde olan 28 Şubat generallerinin affedilmesi. Gezi davasından mahkûmiyetleri onanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku için yapılacak bir şey var mı? İstenirse hukuk içinde yol bulunabilir. Örneğin yeni deliller bulunduğu taktirde yeniden yargılanma kapısı açılabilir. Bunlar irade meselesi."

SABAH DA YER VERMİŞTİ

Berat Albayrak'ın ağabeyi olan Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO'su Serhat Albayrak'a bağlı olan Sabah gazetesi seçimlerde birinci parti olarak çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ile seçim sonrası röportaj yapıp manşetten vermişti.

Manşette "Makama saygıdan asla taviz yok" başlığıyla verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem