Bakanlık görevlendirmişti: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde müfettiş incelemesi başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Meclis toplantısında Türk bayrağının bulunmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen müfettişin belediyeye geldiğini bildirdi.

Küçük, “Müfettiş Bey geldi. Bugün saat 11.00’de bizim hizmet binamızda yerini alacak ve çalışmalarını yürütecek” dedi. Küçük ayrıca, belediyenin borcunun 3 milyar 640 milyon lira olduğunu açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti’den Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük, kentte görev yapan gazetecilerle tanışma toplantısı düzenlendi.

'MÜFETTİŞLER BUGÜN GELDİ'

Küçük, toplantıda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis toplantısında salonda Türk bayrağının olmaması ve toplantıda İstiklal Marşı’nın okunmamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan soruşturmayla ilgili bilgi de verdi. Başkan Küçük, “Müfettiş Bey geldi. Bugün saat 11.00’de bizim hizmet binamızda yerini alacak ve çalışmalarını yürütecek” dedi.

'3 MİLYAR 640 BİN LİRA BORÇ'

Başkan Küçük, toplantıda belediyenin mali yapısı ve borç durumuyla ilgili bilgiler verdi. Göreve gelmelerinin ardından belediye bünyesindeki birimlerin incelemelerinin devam ettiğini söyleyen Küçük, hem hukuki hem de diğer alanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Kayyım yönetimi döneminde belediyenin hizmet binası başta basına olmak üzere kentteki tüm dinamiklere kapandığını anlatan Küçük, bu durumun 31 Mart yerel seçimlerinden sonra değiştiğini belirtti.

Küçük, kayyım yönetiminden devraldıkları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 3 milyar 640 milyon olduğunu açıkladı.

Küçük, şunları söyledi:

‘ÖDEMELERİN HEPSİ SEÇİM SONRASINA BIRAKILMIŞ’

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin borç bilgisini paylaşmak istiyorum. Bu bilgiyi paylaşırken, bugün itibarıyla tespit ettiğimiz mali hizmetlerin ve iç denetimlerin ortaya çıkardığı bir tablo var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerimizden gelen ihalesi yapılmış ve muhasebe kayıtlarına yansıyan genel borcu 2 milyar 438 milyon TL. Birimlerinizden gelen ihalesi yapılmış ve muhasebe kayıtlarına yansıyan borç bu şu demek oluyor mizan ve bilanço rakamları yani 31 03.2024 itibariyle mizan ve bilanço rakamları devam eden iş ve işlemleri ifade ettiği için buna dair borcumuz 3 milyar 640 milyon. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) borcu 907 milyon. 1-31 Mart arası firmalara hiçbir şekilde hak ediş yapılmamış. Yani ödemelerin hepsi seçim sonrasına bırakılmış. Ancak bizler seçildikten sonra 31 Mart tarihinden itibaren 31 Mart- 8 Nisan arası yapılan ödemeler de var. Bunlar da 411 milyon lira. Yani 31 Mart seçimlerinden sonra usulsüz, haksız, hukuksuz ve hiçbir yere sığmayan 411 milyon lira ödeme yapılmış."

‘BELEDİYEDE TAHBİRAT BÜYÜK’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde tahribatın çok büyük olduğunu söyleyen Başkan Küçük, “Tahribatı birimlerimizi gezerken görüyorum. Tahribat çok büyük. Bu tahribatlar bizim çalışmamızı çok ciddi bir şekilde etkiliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’nı gezdik, neredeyse çalışır düzeyde araçları yoktu. Dalgıç ekiplerimizin 3 tane botu var. Bunlardan sadece bir tanesi çalışıyor. Pek çok alanda durum bundan ibaret” dedi.

Kaynak: ANKA