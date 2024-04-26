AKP'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin borcu açıklandı

AKP’den CHP’ye geçen Şile Belediyesi, önceki dönemden kalan borç miktarını açıkladı. Belediye binasına asılan pankartta, işçi SSK primleri, personel maaş ve SSK prim ve vergi borçları, SSK borçları, esnafa ödenmeyen borçlar, aylık elektrik borcu, vergi borçları gibi borçlar sıralandı.

"SEÇİM ÖNCESİ 199 MİLYON LİRALIK İHALE YAPILMIŞ"

Şile Belediyesi tarafından paylaşılan tabloda göze batan rakamlar dikkat çekiyor. 442 Milyon TL’lik rakam ile dış piyasa şirketlerine olan borçlar listenin en başında yer alırken, 31 Mart öncesi ihalesi gerçekleşmiş ileri tarihli sözleşme bedelleri 199 Milyon TL, genel sokak aydınlatmaları için 18 Milyon TL’lik tutarlar tablonun en dikkat çekici detayları olarak kayıtlara geçti.

BAŞKAN ÖZGÜR KABADAYI: “İNCELEMELER DEVAM EDİYOR”

Belediyenin mevcut mali durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı; “Şeffaf, adil ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şile Belediyesi’nin borç ve mevcut mali durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istedik. 2024 yılı içerisinde, son üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) incelendiğinde özellikle Mart ayı içerisinde Şile Belediyesi bünyesinde birçok usulsüzlük yönetimimiz tarafından tespit edildi. Gerçeklikle uyuşmayan son dakika faturalarına yasal itiraz süreçleri içerisinde gerekli itirazlar yapıldı.

İncelemelerimizi belediyemize ait SİPAŞ ve Mercanköşk AŞ şirketlerimiz özelinde sürdürüyoruz. Belediye şirketlerimizin güncel mali durumlarını da kısa bir süre sonra ayrıca paylaşacağız” dedi.

Kaynak: ANKA