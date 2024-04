CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisine geçen Denizli'yi ziyaret etti.

Denizli’de İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından vatandaşlara seslenen Özel, isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerine yanıt verdi.

Özel konuşmasında "Şunu bilin CHP’nin Genel Başkanıyım. Yapacağım her görüşmede, kuracağım her temasta, çıkacağım her kürsüde milletin sesi olacağım. Halkın sesi olacağım. Sizin sesiniz olacağım. Bize inandınız, güvendiniz. Bize sorumluluk verdiniz. Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık” dedi.