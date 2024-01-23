Akdeniz'de sahile vuran cesetler Meclis gündeminde

Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Türkiye’nin sahillerine vuran cansız bedenlerin nereden geldiği, hayatlarını nasıl kaybettiği gibi konuların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma önergesi verdi.

Akdeniz'de sahile vuran cesetler Meclis gündeminde

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, altı günde sekize yükselmiş; konu Türkiye'nin gündemine yerleşti.

MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞINDI

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, son dönemde özellikle Akdeniz sahillerine vuran cansız bedenleri Meclis gündemine taşıdı.

Cupolo, sahillere vuran cansız bedenlerle ilgili konunun incelenmesi için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma önergesi verdi. Ceylan Akça Cupolo, önergesinde şu ifadelere yer verdi.

“Son 1 hafta içerisinde Türkiye sahillerinde 9 cansız insan bedeni bulunmuştur. Söz konusu kişilerin hayatını nasıl kaybettiği, cansız bedenlerinin nasıl, nereden geldiği, uzuvlarının neden olmadığının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz.”

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