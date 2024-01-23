DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan 'Başak Demirtaş' açıklaması: İstanbul adayı mı olacak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Başak Demirtaş'ın İBB Başkan adaylığı ile ilgili konuştu. Bakırhan, MYK toplantısını işaret etti.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili “Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM’de; grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan aday adaylığı ile ilgili soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var. Orada bunları değerlendireceğiz.”

CHP ile yapılan görüşmeler ile ilgili soruya ise Bakırhan, “Bu konuda kamuoyuna bilgi verdik. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek, sanırım ihtiyaç yok”

Bakırhan, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen İsveç’in NATO’ya katılım protokolü ile ilgili soruya da “Biz en önemli ve en büyük güvenliğin barışla sağlanacağına inanan bir siyasi partiyiz. Bu konuda da öyle düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Başak Demirtaş DEM Parti Tuncer Bakırhan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Selahattin Demirtaş CHP
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