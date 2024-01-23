Memleket Partisi lideri İnce ile CHP lideri Özel görüşmüş: Tam destek ihtimali masada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 8 Ocak haftasında bir araya geldiği öğrenildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Görüşmede 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler gündeme geldiği ve İnce’nin CHP ile olası bir işbirliğine açık kapı bıraktığı öne sürüldü.

Memleket Partisi'nde ağırlıklı eğilimin, "CHP ile bazı kentlerde tam işbirliği" olduğu öğrenilirken "Tam destek" ihtimali de masaya yatırılacak.

Memleket Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları desteklenecek.

MEMLEKET PARTİSİ'NDE PM TOPLANIYOR

Parti, anket sonuçlarına göre bazı ilçelerde kendi adayıyla seçimlere girmeyi de tartışacak.

Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerinden gelen değerlendirme raporları ele alınacak. Memleket Partisi, 24 Ocak’ta Parti Meclisi’ni toplayacak.

Toplantının gündemi tek gündemi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri olacak.

Öte yandan İnce, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" demişti.