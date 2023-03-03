Ahmet Şık'tan Mansur Yavaş iddiası: "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmam" diyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadaki diğer parti liderlerini ağır sözlerle eleştirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapmıştı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Akşener'in aday olmasını istediği Mansur Yavaş'ın "CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmam" diyeceğini öne sürdü.

Ahmet Şık'ın paylaşımı:

“Meral Akşener'in, üç CHP'li adayı birbiriyle rekabet eder hale getirme projesinde ismini andığı Mansur Yavaş, 'CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmam' diye açıklama yapacak.”