Ahmet Necdet Sezer, müzik festivali açılışında ayakta alkışlandı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılışına katılan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bir süre ayakta alkışlandı.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 37'ncisi, 3 yıllık aradan sonra depremden etkilenen vatandaşların yararına sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılışına katılan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bir süre ayakta alkışlandı.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda düzenlenen festival, Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konserle açıldı.

Festivalin farklı kültürlerin birbirleriyle buluşmasını, birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağladığını belirten Başman, "Festivalimiz, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen vakfımızın azmi, vakıf kurucu ailesinin maddi desteği ve her şeyin ötesinde sanatsever ve vefakar izleyicilerimiz sizler sayesinde ayakta kalabilmiştir" dedi.

28 Nisan'a kadar sürecek festivalin açılışına, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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