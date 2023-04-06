'Kılıçdaroğlu gece yarısı Davutoğlu ile buluştu; konu acil ve önemliydi'

T24 yazarı Murat Sabuncu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA'nın birlikte bulunduğu Millet İttifakı'ndaki liste çalışmalarını köşesine taşıdı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, yani çarşamba gecesi Habertürk yayınında idi. Yayın sonrası konutuna gitmedi. Gece yarısına doğru ittifak ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile buluştu. Konu acil ve önemli idi" bilgisini veren gazeteci, şöyle devam etti:

"Milletvekili listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecekti ve yapılan tüm simülasyonlarda ayrı ayrı girildiği takdirde parlamentoda hedeflenen 300 üzeri hedefe ulaşılamayacaktı. Üstelik Muharrem İnce'nin adaylığı ile birlikte ikinci tura kalma ihtimali yükselen cumhurbaşkanlığı seçimleri de, parlamentoda Cumhur İttifakı’nın kazandığı vekillik sayısı daha fazla olursa riske girecekti.

Salı günü itibariyle altı partideki taslak listeler tamamlanmış idi. Ancak genel başkanlar arasında hem yüz yüze hem de telefonla istişareler sürdü. Saadet Partisi’nin 'ittifak içinde ittifak' önerisi kendi logolarının altında seçime girilmesi talebi nedeniyle sonuçlanmadı.

'DEVA'NIN DA TEK LİSTEYE SICAK BAKMAYA BAŞLADIĞI ANLAŞILIYOR'

Aslında 'kendi logomuzla seçimlere gireceğiz' diyen ilk parti aylar önce DEVA Partisi olmuştu. Ancak yapılan son görüşmelerle DEVA Partisi’nin de tek listeye sıcak bakmaya başladığı anlaşılıyor. İttifakın beş partisi tek listede uzlaşmaya yakınken aynı ittifak logosu altında kendi logosuyla seçimlere girecek tek parti İYİ Parti olacak büyük ihtimalle.

Hala partinin genel başkanı Meral Akşener ile görüşmelerin sürdüğünü de belirteyim. Anlaşma zor gözükse de İYİ Parti’nin ittifak ortaklarıyla kimi iller için farklı modeller üstünde çalıştığını da kaydedeyim.

Son gelinen noktada, Millet İttifakı çok muhtemel beş partinin CHP listelerinden İYİ Parti’nin ittifak çatısı altında tek başına seçime gireceği bir yapıyı görecek. Yani pusulanın üstünde Millet İttifakı yazacak, altta CHP ve İYİ Parti’nin logoları gözükecek. CHP listelerinden Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti adayları da gösterilecek. İYİ Parti kimi illerde ittifaktaki diğer partilerin lehine düzenlemeler yapılacak. (...)"

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