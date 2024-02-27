Adnan Oktarcılardan 'kurtuluş' dilekçeleri: Bizlerle dostluk kurdular, evlerimize konuk oldular

Adnan Oktar Cemaati Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik hazırlanan iki farklı iddianamede, yapının siyasi bağlantılarına dair ipuçlarına da yer verildi. Örgüt mensuplarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği dilekçelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerinden bahsedildi.

Son olarak, açılan 2 dava çerçevesinde Oktar’ın hakim karşısına çıkacağı tarihler belli oldu. Oktar’ın 72 sanıklı örgüt davasında yargılanmasına 21 Mayıs tarihinde, 20 sanıklı ‘güncel yapılanma’ davasında ise yargılanmasına 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı belirtildi.

OKTARCILARIN SARAY BAĞLANTILARI VE YARGI MENSUPLARIYLA YAKIN İLİŞKİLERİ

Adnan Oktar’ın lider, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın yönetici olduğu 20 şüphelinin yer aldığı 352 sayfalık iddianamede, örgütün faaliyetlerine avukatlar aracılığıyla devam ettiği anlatıldı.

İddianamede, örgütün “hukuk grubu” adı altında Adnan Oktar’ın talimatlarıyla hareket ettiği, üyelerin Cumhurbaşkanı Danışmanı da dahil bürokrasiden isimlerle görüştüğüne dair notların bulunduğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanet depolarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Ç. ile “yakın ve yoğun” görüşmeler gerçekleştirdiğinden bahsedildi.

9 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞUN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İddianamede yer alan Oktar örgütü üyesinin etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadelerde ise davanın istenilen mahkemeye alınması için örgüt yöneticisi Ferhunda Eda Babuna’nın yargı mensuplarını etki altına almaya çalıştığı anlatıldı.

Ayrıca, örgüt mensuplarının, 9 yaşında Adnan Oktar tarafından istismara uğrayan kız çocuğunun, Kazakistan’da peşine düştüklerine dair ifadeler de iddianamede yer aldı.

OKTARCILARIN SİYASİ BAĞLANTILARI SATIR ARALARINDA YER ALDI

Adnan Oktar hakkında hazırlanan iddianamelerde, örgütün istismar ve faaliyetlerine dair ayrıntılar yer alırken, siyasi bağlantılarının ise satır aralarında verilmesi dikkat çekiciydi.

352 sayfalık iddianamede, örgütün bürokrasi ve siyasi partilerdeki ilişki ağına dair üzerine düşülmeyen bir bilgi notuna yer verildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen Oktarcılar arasındaki mesajlaşmalarda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na birçok dilekçe gönderildiği ortaya çıktı. Dilekçelerin içeriğinde ise örgütün siyasi bağlantıları kullanılarak, Oktarcılara yönelik açılan dosyanın akıbetini örgüt lehine çevirmek olduğu görüldü.

“2 AY BOYUNCA GECE GÜNDÜZ…”

Türkiye’de son dönemde AKP’ye ve özellikle Erdoğan’a yakın olmaz, dokunulmazlık zırhını da beraberinde getiriyor. Oktarcılar da yargının içinde bulunduğu durumu kendi lehlerine çevirmek için hamleler yapıyor.

Örgütün “İmam kardeşler” grubunda yer alan ve Oktar’ın yanında defalarca görülen İbrahim Tuncer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği dilekçede, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı Refahyol hükümetini desteklediklerini, Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes’e de 1996’daki seçimlerde, “2 ay boyunca gece, gündüz refakat ettiğini” iddia etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen ve iddianameye geçen belgelerden biri de örgüt yöneticilerinden Alkas Çakmak ismine aitti.

“ERDOĞAN BİZLE DOSTLUK KURDU, BAKANLAR VEKİLLER EVLERİMİZE KONUK OLDU”

İddianamede yer alan ifadelere göre Çakmak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na İbrahim Tuncer gibi dilekçe yollayan biriydi.

Çakmak’ın isminin yer aldığı dilekçede, Oktarcıların “silahlı terör örgütü olmadığı” savunuldu. Çakmak, savunmasına dayanak olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü gösterdi. Dilekçede, bakan ve milletvekillerinin de Oktarcıların evlerine konuk olduğuna dair ifadeler yer aldı.

Elde edilen belgelerde Çakmak, şunları ifade etti:

“Silahlı örgüt veya Terör örgütü olsaydık başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bir önceki Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül olmak üzere çok bakanımız, milletvekilimiz bizlerle arkadaşlık, dostluk kurmaz evlerimize konuk olmazlardı.”