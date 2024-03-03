Adım adım seçime: 31 Mart'ta yarışacak isimler bugün kesinleşiyor

YSK'nın belirlediği takvim dolayısıyla, yerel seçimlerde yarışacak adaylar bugün kesinleşecek. Adayların kesinleşmesinin ardından oy pusulalarının yapımına başlanacak.

Son Güncelleme:
Adım adım seçime: 31 Mart'ta yarışacak isimler bugün kesinleşiyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) ilan ettiği seçim takvimine göre, 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar bugün kesinleşiyor.

Seçime katılacak 34 siyasi parti; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta teslim etti.

İtiraz, istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklerin tamamlanması için son tarih 2 Mart'tı.

Seçime katılacak siyasi partilerin adayları ile bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

Listelerin ilanıyla birlikte, il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) YSK 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
CHP’li Öztürk’ten İnegöl Nüfus Müdürlüğü tepkisi: Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok
Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar Türkiye’de kurulan ekolojik (organik) pazarlar; Akın akın ziyaret alıyorlar
Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı
Kulis: AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı
Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı: "Organize yiyecek ihlali" Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı
Kulis: AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir
CHP’li Öztürk’ten İnegöl Nüfus Müdürlüğü tepkisi: Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok