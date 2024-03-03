CHP’li Öztürk’ten İnegöl Nüfus Müdürlüğü tepkisi: Memurların görmek istemediği vatandaşın vergisiyle maaş almaya hakkı yok

İnegöl Nüfus Müdürlüğü’nde memurlar ve vatandaş arasındaki camlara boş kağıtların yapıştırıldığı, memurların bunu vatandaşların yüzünü görmemek için yaptığı iddia edilmişti. İddiaların gündeme gelmesiyle sosyal medyada tepkiler art arda gelirken, Bursa Valiliği görevlilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

BURSA MİLLETVEKİLİ HASAN ÖZTÜRK TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Bursa Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, sorumluların cezalandırılması gerektiğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti. Türkiye’de hiçbir suçun cezalandırılmadığını vurgulayan Öztürk, “Vatandaşın ödediği vergi ile maaşını alan memurların vatandaşa bu muameleyi yapmaya hakkı yoktur. Memurların, görmek istemediği vatandaşın vergisinden maaş almaya hakkı yoktur. Görevlilerin ve sorumluların en kısa sürede en üst sınırdan cezalandırılması gerekir.” dedi.

Daha önce görevle ilişiği kesilmesi gereken birçok kamu görevlisinin daha iyi pozisyonlara getirildiğini hatırlatan Öztürk, “Memurların bu cüreti, krala yaslanma kültüründen geliyor. Halkını bu kadar ezen, bu kadar ötekileştiren bir iktidar varken; gücü kendince eline alan herkes de halkı ezmeye başlıyor. Buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.