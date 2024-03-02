İYİ Partili adayın adaylığı düşürüldü

İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe, Tokat Seçim Kurulu tarafından gönderilen adaylığının düştüğü kararının kendisine ulaştığını duyurdu.

İYİ Partili adayın adaylığı düşürüldü

İYİ Parti Tokat Belediye Başkanı Adayı Şeref Menteşe'nin adaylığı düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Menteşe kararın Tokat Seçim Kurulu tarafından tarafına iletildiğini duyurdu. .

Menteşe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Bu akşam saat 17.30 itibarı ile İyi Parti Tokat Belediye Başkanı adaylığımızın seçim kurulu kararı ile düşürüldüğü bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Adaylığımızın açıklandığı gün itibarı ile bizimle birlikte gece gündüz çalışan teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bizi büyük bir muhabbetle bağrına basan hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim."

Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı
Mansur Yavaş'tan sert açıklama: 'Ne istediysek başarılı olmayalım diye hepsine 'hayır' dediler' Mansur Yavaş'tan sert açıklama: 'Ne istediysek başarılı olmayalım diye hepsine 'hayır' dediler'
TKP'nin Kartal programı açıklandı: 'Sürprize hazır olun' TKP'nin Kartal programı açıklandı: 'Sürprize hazır olun'
ÇOK OKUNANLAR
Hiç çekinmiyorlar: En dürüst 5 burç açıklandı Hiç çekinmiyorlar: En dürüst 5 burç açıklandı
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor
Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi İşte zamlı ödeme takvimi
Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir Ordu'dan sürpriz gelebilir
Uzmanı, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı: Hakikat budur! İşte emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjde'