Kulis: AKP'nin kazanacağını düşündüğü 8 şehir

Yaklaşan seçimlerde İstanbul kadar sonucu merak edilen birçok il var. Manisa, Balıkesir, Bursa, Ordu, Antalya, Eskişehir sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis bilgisine göre, AKP'lilere göre 31 Mart seçimlerinde mevcut belediyelerin yeniden kazanılması sürpriz olmayacak.

Ana hedef İstanbul’u yeniden kazanmak ama mevcut belediyelerin üzerine ayrıca CHP’li belediye başkanlarınca yönetilen Hatay, Antalya, Eskişehir, Artvin, Bilecik ve Bolu’nun da eklenebileceği hesabı yapılıyor.

31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin kazandığı ama kayyım atanan Siirt’in de AKP tarafından kazanılma olasılığından bahsediliyor. Bu durumda AKP kulislerine göre seçimde mevcut belediyelere 8 belediye daha eklenmiş olacak.