Aday tanıtım toplantısı bugün: AKP'nin seçim sloganları belli oldu

AKP'nin 14 Mayıs seçimlerinde kullanacağı tasarımlar ve sloganlar belirlendi. AKP "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarıyla meydanlarda olacak.

Son Güncelleme:
Aday tanıtım toplantısı bugün: AKP'nin seçim sloganları belli oldu

AKP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları belirledi.

AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi.

AKP, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.

Aday broşürlerinin ön yüzünde Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.

Aday tanıtım toplantısı bugün: AKP'nin seçim sloganları belli oldu - Resim : 1

Son Güncelleme:
Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo.. Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo..
Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var.. Türkiye İş Bankası faizsiz kredi dağıtıyor! Başvurana hemen nakit ödeme var..
Kılıçdaroğlu nedir, nasıl çalışır? 'Eli ona gitmeyenler' için bir kılavuz Kılıçdaroğlu nedir, nasıl çalışır? 'Eli ona gitmeyenler' için bir kılavuz
Kılıçdaroğlu engellenen kısa filmlerini yayınlama devam ediyor Kılıçdaroğlu engellenen kısa filmlerini yayınlama devam ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo! Siyaset kulislerini hareketlendirecek anket: İşte seçim ikinci tura kalırsa ortaya çıkan tablo!
9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları 9 şirketin Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur anketinin ortalaması: İşte adayların oy oranları
Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek' Astrolog Meral Güven'den korkunç kehanet: 'Adaylardan biri seçime 5 gün kala vefat edecek'
AKP'de aday listesi kriz çıkardı: 'Riskleri üstlenmek istemiyorum' AKP'de aday listesi kriz çıkardı: 'Riskleri üstlenmek istemiyorum'
Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin! Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin!