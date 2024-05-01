Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Özel-Erdoğan görüşmesini sabote etmek için harekete geçti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeyi "sabote" etmek için harekete geçtiğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Özel-Erdoğan görüşmesini sabote etmek için harekete geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü saat 16.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmede hangi konuların masaya yatırılacağı merak konusu olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diyaloğun siyaset ikliminin yumuşamasına yol açtığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ RAHATSIZ OLDU"

Selvi, "CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun CNN International'a verdiği mülakatta Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki" sözlerine işaret eden Selvi, "Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Ekrem İmamoğlu'nun CNN International'a verdiği mülakatta Erdoğan'ı hedef alan "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki" sözlerine işaret eden Selvi, "Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Beykoz Belediyesi'nde 60 işçi işten çıkarıldı iddiası: Başkan Köseler yalanladı Beykoz Belediyesi'nde 60 işçi işten çıkarıldı iddiası: Başkan Köseler yalanladı
Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş
Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli
Savcılık, İdris Baluken hakkında ceza istedi Savcılık, İdris Baluken hakkında ceza istedi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji raporu yayımlandı: 28 kente sarı kodlu uyarı Meteoroloji raporu yayımlandı: 28 kente sarı kodlu uyarı
Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Bu bölge er geç depremle sınanacak! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Ankara'da ekmeğe zam Ankara'da ekmeğe zam
AKP’den CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme! CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme!