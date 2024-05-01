Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Özel-Erdoğan görüşmesini sabote etmek için harekete geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü saat 16.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek. Siyasi gündemin ilk sırasında yer alan görüşmede hangi konuların masaya yatırılacağı merak konusu olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diyaloğun siyaset ikliminin yumuşamasına yol açtığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE YAVAŞ RAHATSIZ OLDU"

Selvi, "CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun CNN International'a verdiği mülakatta Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki" sözlerine işaret eden Selvi, "Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi" dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun CNN International'a verdiği mülakatta Erdoğan'ı hedef alan "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki" sözlerine işaret eden Selvi, "Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi" ifadelerini kullandı.