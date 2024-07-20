ABD'nin Türkiye-Suriye Normalleşmesine Yaklaşımı Değişiyor mu?

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yıllar sonra normalleşme yönündeki girişimleri sürerken, ABD'nin bu sürece yaklaşımı üzerine çarpıcı bir analiz yayımlandı.

Londra merkezli Middle East Eye, Washington'un müttefiklerinin Şam ile normalleşmesine karşı itirazlarını resmi olarak sürdürse de aktif politikadan vazgeçtiğini belirtti. İki eski ABD yetkilisi ve bir Arap kaynağı, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Washington'daki görüşmelerinde bu konunun gündeme geldiğini aktardı.

NORMALLEŞE ABD ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Kaynaklar, Türkiye ile Suriye arasında bir uzlaşma anlaşması imzalanması için Irak'ın ABD'ye bilgi verdiğini, ancak Washington'un bu duruma kayıtsız kaldığını ifade etti. Beşar Esad yönetimi, son dönemde Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkesiyle ilişkilerini normalleştirmek için adımlar atıyor. Analistler, Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşmanın ABD üzerindeki etkisinin büyük olacağını öngörüyor.

ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford, "Esad Amerikalılara karşı zayıf ama Suriye ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi, Suriye Demokratik Güçleri'ni zor durumda bırakabilir" dedi. Ford, Irak'ın arabuluculuk çabalarının İran'ın ABD güçlerini Suriye'den çıkarma hedefiyle bağlantılı olduğunu savundu.

ABD'nin eski Irak Büyükelçisi Douglas Silliman ise, ABD güçlerinin çekilmesinin İran'ın stratejileri açısından avantaj sağlayacağını belirterek, "Eğer asıl endişeniz İran'ın direniş ekseniyse, Türkler ile Esad arasındaki görüşmelerin ilerlemesini istemezsiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'DE SURİYE RAHATSIZLIĞI ARTIYOR

2015 yılından bu yana IŞİD karşıtı koalisyonun bir parçası olarak Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD, bölgede yaklaşık 1000 asker bulunduruyor. Ancak, kaynaklar, ABD'de artan sayıda askeri yetkilinin Suriye'deki görevlerini "yük" olarak değerlendirmeye başladığını ve askerlerin bölgeden çekilmesi tartışmalarının yoğunlaştığını aktarıyor.

Analizde, Suriye Demokratik Güçleri içinde ABD'nin desteğinin azalacağına dair endişelerin arttığına dikkat çekiliyor.