Görüntüler Gündem Oldu, Özel'den İlk Açıklama Geldi... Erdoğan İle Ne Konuştular?

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü töreninde Erdoğan ile Özel'in sohbet ettiği anlar gündem oldu. Özel, o anlara ilişkin yaptığı açıklamada "Nezaket cümleleri kuruldu, hal-hatır sorduk" dedi.

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KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sohbeti gündem oldu.

Görüntüler Gündem Oldu, Özel'den İlk Açıklama Geldi... Erdoğan İle Ne Konuştular? - Resim : 1

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Resmi törenin ardından Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan ile sohbetinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Nezaket cümleleri kuruldu, hal-hatır sorduk. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 3 gündür Kıbrıs'tayız. Temaslarımız hakkında bilgi verdim. Burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun bir temas oldu."

Görüntüler Gündem Oldu, Özel'den İlk Açıklama Geldi... Erdoğan İle Ne Konuştular? - Resim : 2

Özel, yakın dönemde Erdoğan ile yeni bir görüşme planlarının ise henüz olmadığını kaydetti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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