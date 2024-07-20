Görüntüler Gündem Oldu, Özel'den İlk Açıklama Geldi... Erdoğan İle Ne Konuştular?

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sohbeti gündem oldu.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Resmi törenin ardından Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan ile sohbetinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Nezaket cümleleri kuruldu, hal-hatır sorduk. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 3 gündür Kıbrıs'tayız. Temaslarımız hakkında bilgi verdim. Burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun bir temas oldu."

Özel, yakın dönemde Erdoğan ile yeni bir görüşme planlarının ise henüz olmadığını kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem