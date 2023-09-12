A Haber'in yürüyen merdiven sabotajına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki bir metrodaki yürüyen merdivene yapılan sabotajın A Haber tarafından haberleştirilmesine tepki gösterdi.

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A Haber'in yürüyen merdiven sabotajına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Yandaş medyanın son aylarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik saldırıları devam ederken; bugün İBB tarafından metro merdivenlerine yapılan sabotaj kameralara yansıdı.

Bir şahsın yürüyen merdivenin 'dur' butonuna bastığı ve A Haber'in de merdivenlerin başında haber yapmak için hazır beklediği görüntüleri paylaşan İBB yaptığı açıklamada, "İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TEPKİ

Söz konusu skandalın ortaya çıkmasının ardından A Haber'e tepkiler yağarken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte" ifadelerini kullandı.

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