Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu; açıklama için tarih verdi

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu; açıklama için tarih verdi

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde değişim tartışmaları başlamış, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olabileceğini bir çok kez dile getirmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kurultay tarihi yaklaştıkça adaylık tartışmaları da hız kazandı.

Son olarak Özgür Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Özel paylaşımının devamında ise 15 Eylül Cuma gününü işaret ederek; "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" diye yazdı.

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