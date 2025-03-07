9 Adaylı Son Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi: Hangi İsim Önde?

Asal Araştırma, şubat ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre, bu Pazar seçim olsa cumhurbaşkanı olmak için en yüksek oyu yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş alıyor.

Onur Özovalı Onur Özovalı
9 Adaylı Son Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi: Hangi İsim Önde?

CHP'nin 23 Mart'ta ön seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini açıklamasıyla hareketlenen siyaset kulislerinde en çok merak edilenlerin başında anketler geliyor. Ankara koridorlarında olası bir seçimde en güçlü adayın kim olduğu konuşuluyor.

9 Adaylı Son Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi: Hangi İsim Önde? - Resim : 1

SON ANKET AÇIKLANDI

Asal Araştırma, şubat ayında 2 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Yanıtlar şöyle oldu:

Mansur Yavaş yüzde 24.2
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 22.0
Ekrem İmamoğlu yüzde 18.6
Hakan Fidan yüzde 7.8
Özgür Özel yüzde 3.4
Selçuk Bayraktar yüzde 3.0
Fatih Erbakan yüzde 2.3
Ümit Özdağ yüzde 1.5
Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1.0
Diğer yüzde 3.9
Fikrim yok/Cevap yok yüzde 12.3

9 Adaylı Son Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi: Hangi İsim Önde? - Resim : 2

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