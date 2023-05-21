Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı

YSK, yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kurulan sandıklarda şu ana kadar 1 milyon 38 seçmenin cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullandığını duyurdu.

Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 19.35 itibarıyla toplam 1 milyon 38 seçmen oy kullandı. 

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı.

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

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