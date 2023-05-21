"Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan buluştu" iddiası

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan görüşmesine çevrilmişken iki ismin hafta içinde bir araya geldiği iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştü. Birkaç saat sonra ise Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesine çevrilmişken iki ismin hafta içinde bir araya geldiği ortaya çıktı. İddiaya göre, ikilinin görüşmesi CHP genel merkezinde hem de Millet İttifakı liderlerinin toplantısından hemen önce gerçekleşti.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, basından gizli gerçekleşen bu görüşmede Kılıçdaroğlu ve Oğan süreci değerlendirdi. CHP lideri, Oğan ile yaptığı görüşmeye dair liderlere bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ'ın HDP'ye yaklaşım, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve sığınmacılara ilişkin Kılıçdaroğlu'na sorular yönelttiği belirtildi.

Bu görüşmeden birkaç saat sonra Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen Zafer Partisi Genel İdare Kurulu toplantısında Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin bilgi verdi.