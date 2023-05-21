Ümit Özdağ: Pazartesi günü Zafer Partisi olarak açıklamamız olmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ATA İttifakı ve adayı Sinan Oğan’ın seçmeninin desteğini alabilmek için harekete geçti.

İki rakip Sinan Oğan ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirirken kulislerde Sinan Oğan'ın Erdoğan'a daha yakın olduğuna dair iddialar yer aldı.

ATA İttifakı'nda ise 14 Mayıs'ın ardından kriz baş gösterdi. ATA İttifakı'nın üyesi Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın ise parti içinde değerlendirmede bulunacağına dair açıklamaları gündem geldi.

Sinan Oğan, Pazartesi günü bir açıklama yapacağını duyururken Özdağ tarafından da açıklama geldi. Özdağ, "Pazartesi günü Sayın Sinan Oğan bir açıklama yapacak. Zafer Partisi olarak bizim bir açıklamamız olmayacak" dedi.