YSK'dan okul kantinlerinin seçim günü açık bulundurulması kararı

Ankara Kantinciler Odası Başkanlığı'nın sorusu üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusunu değerlendirdi. YSK'nın kararına göre 14 Mayıs'ta okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmuyor.

YSK'dan okul kantinlerinin seçim günü açık bulundurulması kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, okul kantinlerinin oy verme günü açık bulundurulmasına karar verdi.

Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca Yüksek Seçim Kuruluna, oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti.

Kurul, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi.

 

Kaynak: AA

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