YSK kesin aday listelerini onayladı
YSK, milletvekili kesin aday listelerini onayladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulalarının basımına geçilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili kesin aday listelerini onayladı.
Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.
YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulaların basımına geçilecek. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.