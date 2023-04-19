YSK kesin aday listelerini onayladı

YSK, milletvekili kesin aday listelerini onayladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulalarının basımına geçilecek.

YSK kesin aday listelerini onayladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili kesin aday listelerini onayladı.

Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ye sunmuştu. YSK, 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermiş, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı. 

YSK bugün kesinleşmiş aday listesini onayladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulaların basımına geçilecek. 13 Mayıs'ta propaganda süreci tamamlanarak Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Etiketler
Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan
Büyükelçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "mülteci" mesajı: Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz Kılıçdaroğlu'ndan "mülteci" mesajı: Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz
Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder
Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin.. Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..
Cübbeli yurttaştan Kılıçdaroğlu'na destek: Ülke elden gidiyor Cübbeli yurttaştan Kılıçdaroğlu'na destek: Ülke elden gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor
Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar! İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor
Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı' Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'