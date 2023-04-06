Yaşananları anlattı: Bülent Arınç, rakip partide siyasete giren yeğenine 'iyi yaptın' demiş

AKP kurucularından olan ve daha sonra diğer AKP kurucuları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arası açılan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldığını ve siyasete atıldığını duyurmuştu. Biber, o süreçte yaşananları Onur Akay Medya'ya anlattı.

Biber'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"O dönemlerde yeni kurulan partilerden ilçe bazında teklifler almıştım. Hepsini Bülent Amcama sordum. Hep 'dur' dedi, 'şimdi değil, biraz daha bekle' dedi. En son Demokrat Parti’den genel merkez düzeyinde bir teklif aldım, bu sefer Bülent Amcama sormadan kabul ettim. Beklediğimin çok üstünde bir sansasyon oldu. Bütün ulusal basına yansıdı. Neredeyse 2 gün Twitter gündeminde kaldık. Ertesi gün Bülent Amcam aradı bana espri yaptı, ‘kızım sen ne yaptın 2 gündür ülkenin gündemindeyiz’ dedi. Bülent Amca siz hep bekle dediniz ama sizde riskli dönemlerde siyaset yaptınız. Ben elimi taşın altına bugün koymak istiyorum dedim. O da, ‘iyi yaptın kızım Demokrat Parti bir siyaset okuludur. Başarılar diliyorum’ dedi.

AİLEM ESKİ AKP'LİDİR

Bülent Arınç AKP kurucusudur. AKP onun çocuğu gibi çok emeği var. Fakat bugün gelinen noktada AKP'ye kırgın olduğunu söylemek malumun ilanı olur. Esasında benim kendi ailem de eski AKP'lidir. Dedem Alanya İlçe Teşkilatı kurucusu, annem ilk kadın kolları başkanıdır. Zaman değişti, AKP de çok değişti. Partiye gerçekten gönül veren emek veren insanlar bir kenara itildi. Sadece kenara itilmekle de kalmadı. Kendisine alan yaratmak isteyen yeni tip AKP'liler eliyle bu insanlara itibar suikastları düzenlendi. Geldiğimiz noktada ise AKP yola çıktığı amaç ve hedeflerden çok uzak bir şekilde, kolay yoldan zengin olmak isteyen isimlerin uğrak noktası oldu.

HİÇ AKP ÜYESİ OLMADIM

Aile AKP kökenli olunca, AKP’nin giriş, gelişme ve sonuç aşamalarını çocukluğumdan bugüne yakinen gözlemleyebildim. Hayatım boyunca hiç AKP üyesi olmadım, yakın bir arkadaşımın babasının AKP Belediye Başkanı Adayı olduğu yerel seçim dışında, AKP’ye oy da vermedim.

Bugün bütün bunları Bülent Arınç’a söylediğimde bana, hayır kızım sen yanlış düşünüyorsun bugünün AKP’si ilk yola çıktığı günle aynı nokta da diyeceğini sanmıyorum. Bu sebeple olsa gerek tercihimi hoşgörü ile karşıladı. Kendisine bir aile büyüğü olarak çok saygı duyarım ama ideolojik olarak hep farklı noktalarda olduk.

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