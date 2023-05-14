Seçim yasağına rağmen SMS gönderen Savcı Sayan'dan açıklama

İzmir'den AKP milletvekili adayı olan Savcı Sayan, sandıkların açılmasına iki saat kala seçmene SMS gönderdi. Seçim yasaklarına rağmen gönderilen mesaj tepki çekti.

Seçim yasağına rağmen SMS gönderen Savcı Sayan'dan açıklama

AKP İzmir 1'inci Bölge milletvekili adayı Savcı Sayan, dün akşam başlayan seçim yasaklarına rağmen oy kullanma saatine iki saat kala seçmenlerin telefonuna SMS gönderdi.

Sayan sabaha karşı seçmenlere kısa mesaj göndererek destek istedi. Oy kullanımına iki saat kala gönderilen mesajda, "Değerli İzmirliler, AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı olarak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla” ifadeleri yer aldı. Seçmenler mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak duruma tepki gösterdi. 

Seçim yasağına rağmen SMS gönderen Savcı Sayan'dan açıklama - Resim : 1

SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Gazeteci İsmail Saymaz seçmenlere gönderilen mesaja tepki göstererek, Twitter hesabından, "Savcı Sayan seçim günü yasak masak takmıyor." diye yazdı. 

Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan Sayan ise "İsmail’ciğim mesajla ulaşamadığımız kitlelere sayende ulaştık. Ama yanıldığın bir nokta var. Biz mesajları dün gönderdik.. Gerisi operatörün sorumluluğunda Yine de teşekkür ederim.." diye yazdı. 

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